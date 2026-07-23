เลขาฯ กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจบูเก๊ะซามี พร้อมติดตามคดีใช้อาวุธปืนยิงกำลังพล

พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก / เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจจุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ติดตามคดีใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ใส่เจ้าหน้าที่ เมื่อ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เสียชีวิต 5 นาย พร้อมสดุดีความกล้าหาญ ยืนยันดูแลสวัสดิการครอบครัวผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติ และมอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. พิจารณาใช้กำลังตามกฎการใช้กำลัง (ROE) อย่างเหมาะสมและเด็ดขาดเพื่อยับยั้งภัยคุกคาม พร้อมทั้งรุดตรวจสอบจุดเผารถยนต์อำพรางคดีใน ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร พร้อมสั่งชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียด เพื่อนำมาเชื่อมโยงและเร่งขยายผลติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป