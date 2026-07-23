กรมอุทยานฯ ร่วมลงนาม MOU ผนึกกำลัง 4 หน่วยงาน พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยด้านโรคและภัยสุขภาพ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย ไม่เสี่ยงโรค ร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมการท่องเที่ยว และสมาคมโรงแรมไทย โดยมีนายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสาวปิยสุดา สุขเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว และนางสาวเสาวนีย์ จิวะวัฒนาวนิช กรรมการสมาคมโรงแรมไทย เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้ มีนางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมไดมอนด์ 2 ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
การลงนามดังกล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวปลอดภัยด้านโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย และส่งมอบบริการพร้อมความใส่ใจในการดูแลสุขภาพนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า กรมอุทยานฯ พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมถึงภัยสุขภาพที่สำคัญในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ และปรับปรุงมาตรการเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านความปลอดภัยทางสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอย่างปลอดภัย ควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่