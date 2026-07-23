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กรมเจ้าท่าจัดเรือข้ามฟากอำนวยความสะดวก ปชช.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า จัดบริการเรือข้ามฟาก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ให้บริการเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรี สู่ฝั่งพระนคร
รับประชาชนจาก
• ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม
• ท่าเรือวัดระฆังโฆสิตาราม

ส่งถึง ท่าเรือท่าช้าง

วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เริ่มให้บริการตั้งแต่ เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจ

ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัย