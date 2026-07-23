สนว.แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง- วัดพระแก้ว เนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้น ๒๘ – ๓๑ ก.ค

สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากมีพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ดังนี้
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ทั้งวัน
• เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดเข้าชมพระอุโบสถ
• เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. (เข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา)
• งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ตลอดทั้งวัน
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๙ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๙
• ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ทั้งวัน
• เข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดเข้าชมพระอุโบสถ (เข้า-ออก ทางประตูสวัสดิโสภา)
• งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ตลอดทั้งวัน
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน, พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน (กงเต๊ก) ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
• เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
• งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวัน
• งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ตลอดทั้งวัน
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
• เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ได้ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. (จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ปิดเวลา ๑๙.๐๐ น.)
โปรดแต่งกายสุภาพ
• เข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
• เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ และถวายสักการะพระศพฯ ชุดสุภาพไว้ทุกข์