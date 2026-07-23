รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และเจริญพระพุทธมนต์ โขนรามเกียรติ์ ตอน สีดา

วันนี้ 23 ก.ค.69 เวลา 08.49น. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวังและรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สีดา ณ อาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พลเรือเอก สําเภา พลธร, นายสุดสาคร ชายเสม ศิลปินแห่งชาติ คณะกรรมการดําเนินงาน โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และทีมช่างประกอบฉาก เข้าร่วมในพิธี
โดยพิธีเริ่มจากบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์ เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทาง ปกป้องคุ้มครองและอำนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สีดา เป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อคณะดำเนินงาน นักแสดง และผู้เข้าร่วมพิธี
สำหรับปี 2569 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กำหนดจัดการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สีดา ขึ้น ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน – วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงวางรากฐาน การแสดงเพื่อให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ที่ทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นความโชคดีของคนไทยและประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงโขน อย่างเอาพระทัยใส่ทุกมิติ เป็นการธำรงนาฏศิลป์ อันทรงคุณค่าของชาติให้สืบทอดอยู่อีกนานเท่านาน
เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของการแสดง มิใช่เพียงความงดงามบนเวที หากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสานศิลปะโขนของชาติ ควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีต ให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้ง ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดสร้างฉากและอุปกรณ์การแสดง เครื่องประกอบฉาก หัวโขน ตลอดจน เครื่องพัสตราภรณ์อันงดงามประณีตส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่สังคมไทย และเปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
โดยในปีนี้การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สีดา ได้ดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)จับตอนตั้งแต่ พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดา ได้ราชาภิเษกกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตาร ครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวชในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกา พระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จ นางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์นานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตน และด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดา จึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกาย พร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าว พระรามจึงรับนางสีดา และครองกรุงอโยธยา ด้วยความสงบสุข แต่ก็มีเหตุให้นางสีดาต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรส ผู้เก่งกล้าอีกสองพระองค์ ซึ่งสามารถติดตามรับชมต่อได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สีดา ซึ่งเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
สำหรับอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน (All About Khon) เป็นสถานที่จัดสร้างฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และงานจิตรกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้นาฏกรรมชั้นสูงของไทย เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงโขนอย่างครบวงจร จัดแสดงผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงโขน ไม่ว่าจะเป็น ฉาก เครื่องประกอบฉาก หัวโขน ตลอดจน เครื่องพัสตราภรณ์อันงดงามประณีต และจัดสร้างฉากการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโขนอย่างละเอียด พร้อมทั้งมีสื่อมัลติมีเดียที่ช่วยให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเปิดทำการให้ผู้สนใจเข้าชม ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจำหน่ายบัตรเข้าชม เวลา 09.30 – 15.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3535-2991