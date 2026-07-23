กทม.เผยจุดจอดรถและการเดินทางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"ในหลวง"

เพจกรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า จุดจอดรถและการเดินทาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ "สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์" โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2569
การเดินทาง
- รถไฟฟ้า (BTS/MRT)
- MRT สายสีน้ำเงิน: ลงที่สถานีสามยอด แล้วนั่งรถเมล์ต่อ เช่น สาย 56
- BTS สายสีเขียว: ลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ แล้วต่อรถเมล์สาย 47 หรือ สาย 15 ไปลงป้ายผ่านฟ้าลีลาศ
ขสมก. สาย 2, 12, 15, 44, 47, 56, 59, 60, 70, 79, 503 และ 509: ลงป้ายแยกผ่านฟ้าลีลาศ
เรือคลองแสนแสบ: ลงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศ ยกเว้นช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. งดให้บริการในพื้นที่จัดกิจกรรมตักบาตรทางเรือ
จุดจอดรถ
-วัดราชนัดดารามวรวิหาร ประมาณ 200 คัน
- วัดเทพธิดาวรวิหาร ประมาณ 40 คัน
-วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ประมาณ 80-100 คัน
-ริมถนนมหาดไทย ประมาณ 30 คัน
-ลานคนเมือง ประมาณ 80-100 คัน
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