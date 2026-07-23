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ราคาทองคำครั้งที่ 19 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 66,400 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 15.17 น.ครั้งที่ 19 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 65,600.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,400.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,400?.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,096.48 บาท