"สมชาย"ฝากถึงหน่วยตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่น แนะตรวจสอบช่องว่าง TOR พบบิ๊กไอ้โม่งเอี่ยวเพียบ

นายสมชาย แสวงการ อดีตสมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า #ชี้เป้า #โกงสอบท้องถิ่น #โกงแผ่นดิน
ฝากถึงหน่วยตรวจสอบทุจริตโกง สอบท้องถิ่น
ช่องว่างที่เปิดช่องให้ขบวนการทุจริตสอบครั้งนี้ได้ นั้น เริ่มต้นจากช่องว่างของ TOR ใน
หน้าที่ 18 ข้อ 4.11.12 4.11.13
และหน้าที่ 19 ข้อ 4.12.9 ข้อ 4.12.10
ปปช ตำรวจสอบสวนกลาง คณะกรรมการชุดตรวจสอบของรองนายกปกรณ์ ลองไปตรวจสอบช่องว่างของTOR จะพบความเกี่ยวโยง
ของไอ้โม่งระดับบิ๊กอีกหลายๆคนในขบวนการ
ที่สังคมสงสัยว่า ตกหล่นหายไปในการสอบสวนในสำนวนคดีได้อย่างไร
ไม่ขอเฉลยในรายละเอียดนะครับ แต่หวังว่าทุกท่านในหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจอ่านเห็นจุดอ่อนช่องว่างในTORนี้ จะถึงบางอ้อ และสาวต่อถึงตัวเอ้ในขบวนการได้เอง มิใช่ตัดตอนแค่ระดับปฏิบัติการ
#หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก