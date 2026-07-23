นายกฯ เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ยกระดับเศรษฐกิจ-การท่องเที่ยว

วันนี้ (23 ก.ค.) เวลา 11.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าและศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมหารือแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นายกฯ รับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนและรับหลักการผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ให้เป็นหนึ่งในกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในตลาดโลก ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศ
ในโอกาสนี้ ทีเส็บได้เสนอ 5 มาตรการเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ได้แก่ (1) มาตรการส่งเสริมกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการจัดงานไมซ์ในประเทศไทยและมาตรการทางภาษี (2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก (3) การสร้างแบรนด์ประเทศไทย (4) เร่งขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุก ผลักดันนโยบาย “Beyond Thailand” (5) สนับสนุนการจัด Mega Events และการพัฒนาระบบ Super License เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนและงานระดับนานาชาติ