xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดเช้าบวก 4.56 จุด มูลค่าซื้อขาย 46251.91 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าปิดที่ระดับ 1643.90 จุด ปรับขึ้น 4.56 จุด หรือ +0.28% มูลค่าซื้อขาย 46251.91 บาท