นายกฯ แถลงผลปฏิบัติการ SILENT VOLT ทลายเครือข่ายลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล

วันนี้ (23 ก.ค.) เวลา 09.40 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวผลปฏิบัติการ SILENT VOLT ตรวจค้น 7 จุด ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ตรวจค้น 7 จุดในจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐม พร้อมตรวจยึดเครื่องขุดเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ กว่า 1,900 เครื่อง และเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
นายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินดิจิทัล ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐ พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงาน เร่งสืบสวนขยายผล และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกฝ่ายโดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ
นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แต่จะไม่ยอมให้มีการใช้เป็นช่องทางลักลอบใช้ทรัพยากรของรัฐ หรือสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคของประเทศ พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่า รัฐบาลเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ควบคู่กับการยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเชิงรุก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ รักษาความมั่นคงด้านพลังงาน และสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายทุกคน