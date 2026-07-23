ร.ร.อัสสัมชัญ เตือนระวังบุคคลแต่งเครื่องแบบแอบอ้างเป็นนักเรียน เข้าบริเวณโรงเรียนหลายครั้ง

เพจโรงเรียนอัสสัมชัญ โพสต์ภาพพร้อมข้อความแจ้งเตือนบุคคลแอบอ้างเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ระบุว่า ประกาศแจ้งเตือนถึงโรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่ง โปรดระมัดระวังพฤติกรรมของบุคคลดังต่อไปนี้
ด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ พบว่ามีบุคคลภายนอกแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สวมเลขประจำตัวนักเรียนปลอม และแอบอ้างตนเป็นนักเรียน ได้เข้ามาในบริเวณโรงเรียนหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการโพสต์ภาพ/เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดว่าเป็นนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญ
พฤติกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นภัยต่อความปลอดภัยของนักเรียน และ บุคลากรภายในสถานศึกษา
พฤติกรรมที่พบ
-แต่งกายเลียนแบบเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
-สวมเลขประจำตัวนักเรียนปลอม
-แอบอ้างตนเป็นนักเรียนของโรงเรียน
-เข้ามาในโรงเรียนหลายครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
-โพสต์ภาพ/เนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจปผิด
คำเตือน
-โปรดเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลที่เข้าออกสถานศึกษา
-ตรวจสอบตัวตรและสิทธิในการเข้าพื้นที่
-ปฏิเสธการเข้าพื้นที่หากไม่มีเหตุอันสมควร
-แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือผู้บริหารสถานศึกษาทันที
-หากมีเหตุอันควรสงสัย หรือ พบการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิด ให้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที