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หุ้นไทยเปิดตลาดบวก 3.47 จุด มูลค่าซื้อขาย 4006.69 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1642.81 จุด ปรับขึ้น 3.47 จุด มูลค่าซื้อขาย 4006.69 ล้านบาท