ปิดเบี่ยงจราจร ถ.ราชปรารภ บริเวณแยกมักกะสัน (หมอเหล็ง) 2 -5  ส.ค.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชปรารภ 1 ช่องจราจร บริเวณแยกมักกะสัน(หมอเหล็ง) เพื่อดำเนินงานบ่อตัดบรรจบประปา สถานีราชปรารภ (OR10) ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 5 สิงหาคม 2569 เวลา 24.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง มีผลให้ถนนราชปรารภบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสามเหลี่ยมดินแดง และฝั่งมุ่งหน้าแยกประตูน้ำ สามารถสัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง รฟม.ขออภัยมา ณ โอกาสนี้