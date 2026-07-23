ปภ.สรุปผลสำเร็จฝึก C-MEX 26 อุทกภัยสงขลา ยกระดับการบริหารวิกฤตการณ์ด้านสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยถึงความสำเร็จของการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 (Crisis Management Exercise : C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย หน่วยร่วมฝึกกว่า 159 หน่วยงาน รวม 3,000 คน เชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับนโยบายสู่การบัญชาการในพื้นที่ พร้อมทดสอบระบบเตือนภัย และการประสานการทำงานของทุกภาคส่วน เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2569 (Crisis Management Exercise : C-MEX 26) กรณีอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดขึ้นตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนำเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดสงขลา ปี 2568 มาพัฒนาเป็นสถานการณ์ฝึก เพื่อยกระดับการบริหารจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2569 ปภ. ได้จัดการฝึกปฏิบัติการ (Drills) และการสาธิต (Demonstration) ณ จังหวัดสงขลา บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ใน 5 สถานี ได้แก่ การอพยพประชาชน การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว การแพทย์และสาธารณสุข การค้นหาและกู้ภัยทางน้ำและอากาศยาน และการปฏิบัติการทางอากาศ พร้อมทั้งทดสอบการแจ้งเตือนผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังมือถือประชาชนใน 4 พื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ และมณฑลทหารบกที่ 42 ตลอดจนสร้างความรู้ให้กับประชาชนและเยาวชนเกี่ยวกับการรับมืออุทกภัย ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดหงส์ประดิษฐาราม และเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ทุกภารกิจเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
การฝึกปฏิบัติการ (Drills) และการสาธิตครั้งนี้เป็นการฝึกช่วงที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากการฝึกช่วงที่ 1 ที่ ปภ. ได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise: FEX) ที่เชื่อมโยงการฝึกจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปยังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ทั้ง 18 สปฉ. ร่วมฝึกฯ
ทั้งนี้ การฝึก CMEX-26 ทั้งสองช่วง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดและปิดการฝึกฯ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับหน่วยร่วมฝึก ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมมากถึง 159 หน่วยงาน รวมกว่า 3,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศในการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยที่เป็นระบบและการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ด้านประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ติดตามการฝึกฯ ได้แสดงความเห็นว่า “การที่ภาครัฐเข้ามาฝึกรับมืออุทกภัยที่หาดใหญ่เป็นเรื่องที่ดี เพราะที่นี่เคยเกิดเหตุจริง การฝึกได้แสดงให้ประชาชนรับรู้ความพร้อมของรัฐ ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจว่าหากมีเหตุฉุกเฉินขึ้น หน่วยงานจะเข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด”
การฝึก CMEX-26 ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนและทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นการฝึกระดับชาติ ที่ต้องฝึกเป็นประจำทุกปี แต่ปีนี้มีความแตกต่างจากปีที่ผ่านๆ มา เพราะได้ระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงาน ทั้งทหาร พลเรือน อาสาสมัคร มูลนิธิ และภาคเอกชน เข้าร่วมฝึก ทั้งการประสานงาน การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ การช่วยเหลือประชาชน รวมถึงมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการภัยและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดการฝึก (Live Streaming) ผ่าน Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย NBTภาคใต้ สำนักประชาสัมพันธ์ที่ 6 สงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ติดตามการฝึกฯ ตลอดช่วงเวลา
นายธีรพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการฝึก CMEX-26 เสร็จสิ้นแล้ว ปภ. จะมีการถอดบทเรียนภายหลังการฝึก (AAR) เพื่อสรุปผลและนำข้อค้นพบไปพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภัยในพื้นที่ และพัฒนาการฝึกในครั้งต่อไป ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อเปลี่ยนบทเรียนจากวันวานสู่ความพร้อมของวันนี้ ปกป้องและสร้างความปลอดภัยจากภัยพิบัติให้กับประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย Action 5 Plus ด้านป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และพัฒนาเมืองอย่างสมดุล