กอ.รมน.ภาค 4 รายงานคืบหน้าเหตุยิงจุดตรวจบูเก๊ะซามี -จัดพิธีรดน้ำศพ 5 กำลังพลที่วัดบางนราบ่ายนี้

จากกรณีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลาประมาณ 18.45 น. คนร้ายประมาณ 10 คน แต่งกายชุดสีดำ สวมหมวกปีกสีดำ ใช้รถยนต์กระบะและรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ ก่อเหตุใช้อาวุธปืนสงครามยิงและขว้างไปป์บอมบ์ใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4509 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจบูเก๊ะซามี บ้านตลาดตันหยงมัส หมู่ที่ 7 เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และประชาชนได้รับบาดเจ็บ 6 ราย โดยเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธสงครามในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้บริสุทธิ์
สำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิต ประกอบด้วย
1. จ่าสิบเอก ธีระยุทธ โสมะเกิด
2. อาสาสมัครทหารพราน วิมล ดาบทอง
3. อาสาสมัครทหารพราน ซาการียะ เจ๊ะน๊ะ
4. อาสาสมัครทหารพรา ณัฐสิทธิ์ แก้วเสนา
5. อาสาสมัครทหารพราน ซอลาฮูดิง ปิ
ส่วนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย ได้แก่
1. เด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ปี
2. นายมูฮำมัดอาลี อับรู อายุ 67 ปี
3. นางฟัรฮะห์ อับรู อายุ 67 ปี
4. นายมูฮำมัดฮาฟิต หินะ อายุ 15 ปี
5. เด็กหญิงอวาฏิฟ บือราเฮง อายุ 3 ปี
6. นายมะไซฟู ดาโอ๊ะ อายุ 21 ปี
ปัจจุบันผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว เหลือเพียงเด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ปี ที่ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระแงะ โดยอาการโดยรวมปลอดภัยและอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ด้านความคืบหน้าการติดตามผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ยังคงบูรณาการกำลังเร่งสืบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบพบว่า ภายหลังก่อเหตุ คนร้ายได้ชิงอาวุธปืนประจำกายแบบ AK-47 ของกำลังพล จำนวน 3 กระบอก พร้อมเสื้อเกราะกันกระสุน 3 ตัว และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ก่อนหลบหนีไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 4055 สายตันหยงมัส - ดุซงญอ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์กระบะที่ใช้ก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งและวางเพลิงเผาทำลาย บริเวณบ้านไอร์เจี๊ยะ หมู่ที่ 5 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาคร อำเภอระแงะ และอำเภอจะแนะ ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 21 กิโลเมตร โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์หลักฐานและขยายผลเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับกำลังพลผู้เสียชีวิตมีกำหนดประกอบพิธีรดน้ำศพในวันนี้ (23 กรกฎาคม 2569) ณ วัดบางนรา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายร่างกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
หน่วยงานด้านความมั่นคงยืนยันว่าจะเร่งรัดการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มกำลัง พร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง หรือสายด่วน 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง