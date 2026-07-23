CIB เตือนประชาชนระวังเจอเพจปลอมหลอกจองที่พัก แนะ 5 วิธีเช็กเพจปลอม

เพจตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โพสต์ระบุว่า วางแผนเที่ยววันหยุด ระวังเจอเพจปลอมหลอกจองที่พัก
ใกล้จะถึงวันหยุดช่วงปลายเดือนนี้ หลายคนกำลังจะจองที่พักเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อน ต้องระวังมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาในรูปแบบของการสร้างเพจที่พักปลอม เพื่อหลอกให้โอนเงินจองที่พัก
เราขอแนะนำวิธีเช็กเพจปลอมของมิจฉาชีพ ดังนี้
1. ตรวจสอบความโปร่งใสของเพจ ว่ามีการเปลี่ยนชื่อเพจมาก่อนหรือไม่
2. ตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดตาม เช่น เพจปลอมอาจปิดการมองเห็นยอดผู้ติดตาม
3. สังเกตชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่ เพราะมิจฉาชีพอาจใส่จุดหรืออักขระพิเศษเพื่อเลียนแบบ
4. สังเกตการโพสต์เนื้อหาและโต้ตอบในเพจ เช่น มีการกดโกรธในโพสต์ต่าง ๆ
5. ก่อนโอนเงิน ให้ดูชื่อบัญชีที่โอนว่าตรงกับชื่อของที่พักหรือไม่
หากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ศูนย์ AOC 1441 เพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้าย