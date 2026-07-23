"เทพไท"แนะ ผบ.ตร.ใหม่ แก้ปัญหาภาพลักษณ์ สตช. เร่งแก้ซื้อขายตำแหน่งให้ได้ก่อน

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า แนะ ผบ.ตร.ใหม่ แก้ซื้อขายตำแหน่งให้ได้ก่อน
เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(กตร.) ได้มีมติเอกฉันท์ 12 : 0 เลือกพล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ก็เป็นไปตามความคาดหมาย เพราะพล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นเป็นตัวเต็งมาตั้งแต่ต้น จนใครๆพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า “สำราญนอนมา” ความหมายคือ ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างแน่นอน ประเภทนอนมาแบบไม่ต้องมีพระนำ
ซึ่งมีหลายคนตั้งความหวัง เพราะพล.ต.อ.สำราญ นวลมา มีอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยาวนานถึง7ปี และเป็นไปตามแนวปฏิบัติวิธีการทำงานของพรรคภูมิใจไทย ที่เคยตั้งผู้ดำรงตำแหน่งที่มีอายุราชการยาวนาน7มาแล้ว คือตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งพล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่มีอายุราชการ7ปี จึงไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่เรื่องใหม่
การเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ7ปี ถ้าดูกระแสการตอบรับทางสื่อโซเชียล จะเห็นได้ว่าผู้คนคาดหวังกับการเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพอสมควร มีการตั้งคำถามว่า จะให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ แก้ปัญหาอะไรก่อน จะเห็นความคิดของประชาชนค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่อยากให้แก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งด่าน การปราบจีนเทา การกวาดล้างคนจีนในมณฑลห้วยขวาง การปราบเด็กแว๊นหรือสก๊อย การปราบมือปืนรับจ้าง การจับผู้พกพาอาวุธ แก้ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาลักเล็กขโมยน้อย ฯลฯ
แต่สำหรับผม อยากจะเสนอไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา นอกจากจะแสดงความยินดีในโอกาสนี้แล้ว อยากจะฝากความหวังว่า ปัญหาหลักที่ผบ.ตร.คนใหม่ต้องแก้ไขเป็นอันดับแรก และเชื่อว่าถ้าแก้ปัญหานี้ได้ จะทำให้ปัญหาอื่นๆคลี่คลายเบาบางไปได้
กุญแจสำคัญและหัวใจการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ที่เป็นปัญหาหรือมีข้อหาครหาเกี่ยวกับการรีดไถ รับส่วย และเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงาน หรือเป็นอาชีพที่ต้นทุนทางสังคมต่ำที่สุด ถ้าแก้ปัญหานี้ได้ ก็น่าจะทำให้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดีขึ้น
เรื่องแรกที่อยากให้ทำ คือแก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง การวิ่งเต้น ระบบเส้นสาย เพราะการซื้อขายตำแหน่ง การเข้าสู่ตำแหน่งโดยการใช้เงิน ย่อมมีการถอนทุน มีการเอาทุนคืน หรือเอาเงินคืนอย่างแน่นอน
จะเห็นได้ว่าเก้าอี้ผู้กำกับในโรงพัก หรือสถานีตำรวจทั้งภูธรและนครบาล มีมูลค่าโรงพักเกรดเอ เกรดบี เกรดซี มีมูลค่าไม่เท่ากัน การซื้อขายตำแหน่งการวิ่งขึ้นตำแหน่ง ตำรวจเหล่านี้ต้องหาเงินมาซื้อ และเมื่อซื้อได้ตำแหน่งแล้วก็ถอนทุนคืน รีดไถ หาประโยชน์ รับส่วย ทำผิดกฎหมาย ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินกลับคืนมา ซึ่งเป็นวงจรหรือวัฏจักร ที่ไม่รู้จักจบสิ้น
ถ้า ผบ.ตร.คนใหม่แก้ปัญหาการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งได้ เชื่อว่าเป็นบันไดขั้นแรกที่แก้ปัญหาการทุจริต การเรียกผลประโยชน์ หรือเรียกเก็บส่วยของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดับหนึ่ง ไม่มากก็น้อย เพราะเชื่อว่าตำรวจคนใดก็ตาม ได้มาดำรงตำแหน่งโดยสุจริต ไม่มีการซื้อตำแหน่งเข้ามา ถ้ามีการรีดไถรับส่วยหรือโกงกินก็อาจจะมีบ้าง แต่เชื่อว่าไม่มาก แต่ถ้าหากซื้อตำแหน่งมา วิ่งเต้นขึ้นตำแหน่งโดยเสียเงินเสียทอง เชื่อได้ 100% ต้องเอาทุนคืน และเรียกเก็บส่วย รับส่วย รีดไถ ทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้คุ้มกับการที่ลงทุนไป
จึงฝากไปยัง ผบ.ตร.คนใหม่ ถ้าจะแก้ปัญหาภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ประการแรกที่เรียกร้องคือ แก้ปัญหาการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งให้ได้ก่อน