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เปิดตลาดราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก 66,650 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.03 น.ครั้งที่ 1 ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบจากวานนี้ โดยทองคำแท่งขายออก 65,850.00 บาท รับซื้อบาทละ 65,650.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,650.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,339.04 บาท