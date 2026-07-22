"ชัชชาติ" เอาจริง! สั่งให้ออกราชการ จนท.เอี่ยวคดี "พ่อทิพย์-แม่ทิพย์"

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีพ่อทิพย์-แม่ทิพย์ ภายหลังตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ว่า มีเจ้าหน้าที่เขตถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีดังกล่าว ล่าสุดได้ให้ออกจากราชการไว้แล้ว ซึ่งต้องทำให้จริงจังและทำตามระเบียบที่มีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องรอผลการสอบเพราะเป็นการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากส่วนกลาง โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการ
นายชัชชาติ กล่าวเพิ่มว่า กทม. มีวิธีการปฏิบัติเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ช่วงแรกอาจมีความหละหลวมของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตที่ไว้ใจโรงพยาบาลมากเกินไป ตอนนี้เรารู้แพตเทิร์นแล้วว่า บางเขตมีวิธีการกดบัตรคิวไม่ให้เจ้าหน้าที่บริการคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ แต่บางเขตก็มีการให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนเดียว ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการทุจริตต่อเนื่องหรือไม่ จึงเน้นให้มีการตรวจสอบอย่างเอาจริงเอาจัง