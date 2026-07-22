ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินฯ "ดร.อ้อ" มีทรัพย์สินกว่า 233.8 ล้านบาท พร้อมคริปโต ทอง เครื่องเพชร

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของ นางการดี เลียวไพโรจน์ หรือ ดร.อ้อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แจ้งกรณีเข้าดำรงตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ระบุ ตนเอง และนายชวภาส องค์มหัทมงคล ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 233,808,707 บาท มีหนี้สินรวม 8,062,974 บาท แบ่งเป็น
ทรัพย์สินของนางการดี 136,074,890 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 6,509,515 บาท เงินลงทุน 26,107,127 บาท เงินให้กู้ยืม 4,314,506 บาท โดยเป็นการให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กู้เมื่อ 16 มกราคม 2568 ยอดหนี้เหลือเต็มจำนวน 2 ล้านบาท บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อ 25 ธันวาคม 2567 ยอดหนี้เหลือเต็มจำนวน 1 ล้านบาท บริษัท โนเวล คอร์ปอเรชั่นจำกัด ยอดหนี้คงเหลือ 924,455 บาท บริษัท แมคโนเลียควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยอดหนี้คงเหลือ 390,051 บาท
นอกจากนี้ ยังแจ้งมีที่ดิน 4 แปลง ใน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ อ.คุรบุรี จ.พังงา ได้มาจากการซื้อและการให้ รวมมูลค่า 67,724,583 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุด 1 หลังในเขตสาทร กรุงเทพฯ มูลค่า 16 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 2,493,912 บาท ทรัพย์สินอื่น 12,925,245 บาท และมีหนี้สินรวม 3,614,591 บาท โดยเป็นเงินเบิกเงินบัญชี 310,755 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 3,303,836 บาท
และแจ้งรายได้ต่อปี จากเงินเดือน ค่าตอบแทนบรรยาย เบี้ยประชุม โบนัส ปันผลหุ้น รวม 1,996,000 บาท และมีรายจ่ายต่อปี 1.98 ล้านบาท
ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 594,662 บาท เป็นเงินฝาก 501,181 บาท สิทธิและสัมปทาน 93,480 บาท
ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ อาทิ คริปโต รวมมูลค่า 644,132 บาท อัญมณีเครื่องประดับ 32 หน่วย มูลค่า 6.56 ล้านบาท ทองคำหนัก 10 บาท มูลค่า 4,638,000 บาท กระเป๋า 6 ใบ มูลค่า 288,000บาท เงินสดธนบัตรที่ระลึก พระเครื่อง วัตถุมงคล ประเมินค่าไม่ได้ ทองคำ GOLDNOW 157.2076 กรัม มูลค่า 795,113 บาท เงินเบิกเกินบัญชีบัตรเครดิต CardX ULTRAPLATINUM 7,825 บาท
ทั้งนี้ นางการดี เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ และภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนมาเป็นผู้บริหารองค์กรหลายแห่ง อาทิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนาคตศึกษา Futuretales Lab และ MQDC Group กรรมการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กรรมการ บริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด บริษัท วี บีฟอร์ มี คอร์ปอเรชัน จำกัด บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์
โดยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค และเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของพรรคประชาธิปัตย์