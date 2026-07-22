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หุ้นไทยปิดร่วง! -13.63 จุด มูลค่าซื้อขายกว่า 1 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยร่วงลง 13.63 จุด หรือ -0.82% ที่ระดับ 1,639.34 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 116,514.36 ล้านบาท