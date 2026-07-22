ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 09.01 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต นายนิพนธ์ เล้าสินวัฒนา ผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์ เป็นประธานในการบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวัง และกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดา มาร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 111 คน ได้โลหิตจำนวนรวม 49,950 ซีซี
ทั้งนี้ โลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปรกติสุขต่อไป
การพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ อุทิศตน มีจิตอาสา ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข