ดับเพิ่มอีก 1 ยอดผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ "โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว" เพิ่มเป็น 35 ราย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม ร.ต.ท.เด่นภูมิ ประสมศรี รอง สว.(สอบสวน) สน.บางกอกน้อย รับแจ้งจากโรงพยาบาลศิริราชว่า น.ส.ฐิติชญา อายุ 23 ปี ชาวจ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอก จากเหตุไฟไหม้ร้านอาหาร โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ได้เสียชีวิตเมื่อช่วงเวลา 02.20 น. หลังจากรักษาตัวได้ 10 วัน เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว
แพทย์ลงสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นคือ ภาวะช็อกจากบาดแผลไฟไหม้ทั่วร่างกาย นับเป็นศพที่ 35 และยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก 12 ราย
ทั้งนี้ ได้มอบศพให้อาสาฯมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป