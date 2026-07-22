เอกฉันท์! ก.ตร.11 เสียง เลือก "พล.ต.อ.สำราญ นวลมา" นั่ง ผบ.ตร.คนที่ 16

เมื่อเวลา 13.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานการประชุม ก.ตร.วาระพิเศษ ที่ห้องศรียานนท์ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 16
สำหรับวาระการประชุมวันนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 6/2569
วาระที่ 3 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ ประกอบด้วย (1) รายงานการดำเนินการของ อ.ก.ตร.วินัย ที่ ก.ตร.มอบหมายให้ทำการแทน (2) ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.
วาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระสำคัญ คือเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา (1) การดำเนินการตามคำวินิจฉัย ก.พ.ค.ตร. กรณี พล.ต.ต พิทักษ์ อุทัยธรรม (2) ร่างกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. … (3) การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. (4_ เรื่องอื่นๆ
สำหรับขั้นตอนการแต่ง ผบ.ตร. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เป็นประธานประชุมวาระการ แต่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 16 แทน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2569 นี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน พร้อมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าห้องรับรองส่วนตัว เพื่อหารือวันนี้ โดยองค์ประชุมครบทั้ง 16 คน
ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าห้องประชุมใหญ่เพื่อเริ่มการประชุมตามวาระที่กำหนด นายกรัฐมนตรี ได้เรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 12 คน หารือนอกห้องประชุมที่ห้องพรหมนอก เป็นเวลา 30 นาที ก่อนที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับเข้ามาที่ห้องประชุมศรียานนท์
สำหรับคณะกรรมการฯ ทั้งหมดที่เข้าประชุมมี คณะกรมการฯ ก.ตร.โดยตำแหน่ง ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประธาน ก.ตร.
2. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. รอง ประธาน
3. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร.
4. พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.
5. พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 1)
6. พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 2)
7. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. (แคนดิเดตลำดับ 3)
8. พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ (แคนดิเดตลำดับ 4)
9. น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร.
10. นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ.
ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย
11. พล.ต.อ.วินัย ทองสอง ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
12. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
13. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
15. รศ.ดร.ประทิต สันติประภพ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
16. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมดังกล่าว แคนดิเดตทั้ง 4 นาย จะต้องออกจากห้องประชุมทันที โดยไม่มีสิทธิ์โหวตเลือก คณะกรรมการฯ ที่เหลืออยู่ในห้องประชุมจะมีเพียงคณะกรรมการ 11 คน ประธาน 1 คน รวม 12 คน โดยปกติประธานฯ เป็นผู้เสนอชื่อจะไม่ใช้สิทธิ์โหวตเลือก ถ้ามติเป็นเอกฉันท์ ยกเว้นคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ มีเสียงเท่ากัน ประธานฯ ต้องใช้สิทธิ์โหวตเป็นเด็ดขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ทั้งนี้ ที่ประชุม ก.ตร. มีมติเอกฉันท์ 11 เสียง โหวตเลือก พล.ต.อ.สำราญ นวลมา เป็น ผบ.ตร. คนที่ 16