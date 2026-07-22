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ทองปรับแล้ว 25 ครั้ง [+1,100] รูปพรรณขายออก 66,650 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 16.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 25 ครั้ง ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 1,100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,650 บาท ขายออกบาทละ 65,850 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,339.04 บาท ขายออกบาทละ 66,650 บาท