รบ.ชวนแรงงานสมัครงาน 4 บริษัทในสิงคโปร์ 220 อัตรา ถึง 31 ก.ค. ย้ำ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครแรงงานไทย ไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ 4 บริษัท รวม 5 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างเทคนิคฝ่ายผลิต ผู้ช่วยวิศวกร พนักงานฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค จำนวน 220 อัตรา เงินเดือนตั้งแต่ 24,142–44,472 บาท ตามตำแหน่งและบริษัทที่เข้าทำงาน ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศ
ร.อ.หญิงภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวว่า การเปิดสมัครครั้งนี้ เป็นการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือค่าดำเนินการใด ไม่ว่าจะเป็นค่าบริการจัดหางาน ค่าวีซ่า ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าตรวจสุขภาพ หรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เนื่องจากนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องมีอายุ 20–45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีประวัติอาชญากรรม และมีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas หรือ เพจเฟซบุ๊ก: แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง และสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2
ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติและสนใจใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะและสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศ การสมัครไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มที่แอบอ้างว่าสามารถเรียกรับเงินเพื่อช่วยจัดส่งไปทำงานได้