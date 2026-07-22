'แอร์พอร์ตลิงก์' แจงจุดกลับรถเสีย คมนาคมสั่ง รฟท.-ขสมก.เสริมรถช่วย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคของรถไฟฟ้า 1 ขบวนภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ส่งผลให้ขบวนรถจอดขวางทาง ไม่สามารถนำขบวนรถที่เหลือออกให้บริการได้ ทำให้ปัจจุบันเหลือรถวิ่งให้บริการเพียง 1 ขบวนต่อชั่วโมง
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เบื้องต้นวิศวกรยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของเหตุขัดข้อง และต้องรอผลการประเมินทางเทคนิคอีกครั้ง พร้อมขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางพิจารณาใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงนี้ เพื่อลดผลกระทบจากการให้บริการที่จำกัด ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดรถดีเซลรางเข้ามาช่วยรองรับการเดินทางของประชาชน พร้อมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารเสริมให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ
เบื้องต้นคาดว่าหากสามารถเคลื่อนย้ายขบวนรถที่ขัดข้องได้ ภายในช่วงเย็นวันนี้จะสามารถเพิ่มจำนวนขบวนรถที่ให้บริการได้ แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะกลับมาเดินรถได้ตามปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาเย็น ซึ่งมีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มจำนวนรถเมล์และรถไฟให้บริการเพิ่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร
สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ขณะนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายผู้โดยสารเป็นอันดับแรก โดยผู้ที่ซื้อตั๋วไว้จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน และสามารถใช้บริการรถโดยสาร ขสมก. ที่จัดเสริมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมจะพิจารณาภายหลังเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว
บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า สาเหตุกรณีระบบเดินรถขัดข้องเกิดจากปัญหาทางเทคนิคบริเวณจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงได้ครบตามปกติ จึงต้องเปิดให้บริการชั่วคราวเพียง 1 ขบวน กระทบการเดินทางของผู้โดยสารในช่วงเช้าของวันที่ 22 กรกฎาคม 2569
บริษัทฯ ระบุว่า หลังทราบเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าตรวจสอบและแก้ไขทันที แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการ จึงไม่สามารถนำขบวนรถทั้งหมดออกให้บริการได้ตามแผน พร้อมทั้งเร่งสื่อสารสถานการณ์ผ่านเฟซบุ๊ก Airport Rail Link และประสานข้อมูลไปยังสื่อมวลชน เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เพื่อจัดมาตรการบรรเทาผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร โดยยืนยันว่าการให้บริการชั่วคราวยังเป็นไปตามมาตรฐานการเดินรถ และไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ทั้งนี้ รฟท. บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. และบริษัท เอเชีย เอรา วัน คาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและกลับมาเปิดเดินรถได้ตามปกติในช่วงเย็นของวันที่ 22 กรกฎาคม หากการดำเนินงานเป็นไปตามแผน แต่หากยังไม่สามารถกลับมาให้บริการได้เต็มรูปแบบ จะจัดเดินรถไฟพิเศษของ รฟท. และรถโดยสารเสริมของ ขสมก. รองรับผู้โดยสารเพิ่มเติมในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำทุกสถานีเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ข้อมูล และแนะนำเส้นทางการเดินทางทางเลือกแก่ผู้โดยสาร พร้อมติดตามและประเมินสถานการณ์การให้บริการอย่างใกล้ชิด และสำหรับผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นได้ ได้แก่ สถานีหัวหมาก เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ป้ายหยุดรถอโศก เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานคร MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเพชรบุรี และสถานีกรุงเทพ เชื่อมต่อ MRT สายสีน้ำเงิน สถานีหัวลำโพง