สหรัฐฯ ใช้งบทำสงครามอิหร่านแล้ว 3.75 หมื่นล้านเหรียญ เพนตากอนเร่ง

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) เปิดเผยว่า จากการประเมินล่าสุดพบว่า ค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านมีมูลค่าสูงถึง 3.75 หมื่นล้านดอลลาร์ แล้วในขณะนี้ และคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังเร่งหางบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว
เฮกเซธ ให้การต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณของวุฒิสภาในวันอังคาร (21 ก.ค.) ว่า การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมกับยืนยันว่า หากปราศจากงบประมาณเหล่านี้ เราจะเผชิญกับการขาดแคลนอย่างรุนแรง
ถ้อยแถลงของ เฮกเซธ มีขึ้นในขณะที่สมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันกำลังพยายามผลักดันให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณด้านกลาโหมมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ตามข้อเสนอของประธานาธิบดีทรัมป์
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนมิถุนายน รัสเซลล์ วอต ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณแห่งทำเนียบขาว ได้แถลงต่อสมาชิกสภาคองเกรส ว่า การทำสงครามกับอิหร่านได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้เสียภาษีชาวอเมริกันไปแล้วราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ เฮกเซธ ยังเผชิญกับแรงกดดันจากรายงานที่ว่า เพนตากอนได้ประวิงเวลาในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทหารสหรัฐฯ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบกับอิหร่านเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะที่ข้อมูลจากเพนตากอนระบุว่า มีทหารสหรัฐฯ ได้รับบาดเจ็บเกือบ 100 นาย นับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม