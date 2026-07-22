กก.ป่าไม้ฯ ลุยเพิ่มพื้นที่ป่า 40% ชูนโยบาย "คนอยู่ร่วมกับป่า" อย่างยั่งยืน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569
นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งทรัพยากรป่าไม้ถือเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศทรัพยากรป่าไม้ส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญในการลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้กำหนดให้มีป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ
ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นองค์ความสำคัญที่มีบทบาทและหน้าที่ในการสงวนอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของประเทศเพื่อการขับเคลื่อน งานด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอีกทั้งรัฐบาลมีแนวทางในการให้คนอยู่ร่วมกัน กับป่าอย่างเกื้อกูลภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน เพราะฉะนั้นขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นการดำเนินการในเรื่องนี้ คือด้านการป้องกันและรักษาป่าเพื่อให้ทำงานอย่างเป็นระบบบูรณาการทางกฎหมายเช่นกรณีการมีส่วนร่วม ในพื้นที่เร็วในพื้นที่ป่าสนธิกำลังดำเนินงานด้านความมั่นคง