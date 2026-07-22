ผบ.ทสส.ตรวจรั้วคอนกรีตชายแดนไทย-กัมพูชา จ.จันทบุรี คาดเฟสแรกเสร็จ ก.ค.นี้

พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา บริเวณบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่กองทัพไทยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกองทุนหทัยทิพย์ จำนวนกว่า 69 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการณ์ รั้วชายแดน บังเกอร์หลุมบุคคล และหลุมหลบภัยในพื้นที่ชายแดนไทย
ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนหลักเขตแดนที่ 52 -54 ในบริเวณบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ไปแล้วเกือบร้อยละ 80 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2569 หลังจากนั้นจะก่อสร้างในช่วงที่ 2 จากหลักเขตที่ 54 ถึง 59 อีกประมาณ 7.07 กิโลเมตร ระยะทางทั้งสิ้น 8.38 กิโลเมตร โดยรูปแบบเป็นรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลวดหนามหีบเพลง ความสูง 3.35 เมตร ซึ่งออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงรองรับการกระแทก การยิงด้วยอาวุธปืน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และรองรับภารกิจด้านความมั่นคง
ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างถนนตรวจการณ์ รั้วชายแดน บังเกอร์หลุมบุคคล และหลุมหลบภัย ตามที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหทัยทิพย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนตามแนวชายแดน และสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ