รบ.พร้อมรับฟังทุกเสียง ย้ำไม่ปล่อย"คนจนจริง"ตกหล่นบัตรสวัสดิการฯ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งคัดกรอง คนจนจริง ให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมาย นำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุด หลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงกว่า 4-5 ปี ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคน
นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชน โดยเฉพาะจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออก พร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้น ทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น เช่น กรณีการครอบครองรถยนต์เก่า โดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจร (One Stop Service) ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตน ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ และตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐ มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุด และตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์ เพื่อให้การพิจารณาสิทธิเป็นไปอย่างเป็นธรรม และนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ รวมกว่า 72 ประเภท อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และสวัสดิการด้านการศึกษา