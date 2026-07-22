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ทองปรับแล้ว 23 ครั้ง [+1,000] รูปพรรณขายออก 66,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 15.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 23 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 1,000 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 65,550 บาท ขายออกบาทละ 65,750 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 64,232.92 บาท ขายออกบาทละ 66,550 บาท