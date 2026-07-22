กกต.ตั้ง 7 ข้อหา คดีฮั้ว สว. คาพคดีจบภายใน ส.ค.นี้

นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการทำคดีฮั้ว สว. ว่า การพิจารณาคดีมีความคืบหน้าพอสมควร พิจารณาไปหลายข้อหา ซึ่งตั้งทั้งหมด 7 ข้อหา ตอนนี้เหลือส่วนปลีกย่อย-ส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณา โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมือง คาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ประธาน กกต. ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้ว อยากจะให้จบภายในเดือนสิงหาคม ซึ่งไม่น่าจะขยายเวลา แม้ข้อมูลจะไม่พอ ถ้า กกต. ไปสั่งให้สอบเพิ่ม เกรงว่าจะเกิดความล่าช้า ส่วนนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ iLaw ไม่แน่ใจเอาข้อมูลมาจากไหน เตือนระวังทำคดีเสียหาย