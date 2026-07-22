เปิดเซฟ "อภิสิทธิ์" อู้ฟู่! หวนคืนการเมือง มีทรัพย์สิน 130 ล.

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะ สส. บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กรณีเข้าดำรงตำแหน่ง สส. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2569 โดยนายอภิสิทธิ์ และนางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ คู่สมรส แจ้งมีทรัพย์สินรวม 130,916,823 บาท ไม่มีหนี้สิน
โดยแบ่งเป็น ทรัพย์สินของนายอภิสิทธิ์ 76,638,695 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 7 บัญชี 14,810,525 บาท ที่ดิน 2 แปลงย่านคลองตัน กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับโอนจากบิดาและพี่สาว รวมมูลค่า 40.92 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างเป็นห้อง 2 หลัง ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และบ้านพักอาศัยในเขตวัฒนา กรุงเทพฯ รวมมูลค่า 18,633,170 บาท ยานพาหนะ 1.8 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น 475,000 บาท
นายอภิสิทธิ์ แจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 1,399,746 บาท โดยเป็นจากเงินเดือน 1,362,720 บาท และดอกเบี้ย 37,026 บาท มีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อปีรวม 600,000 บาท
ส่วนนางพิมพ์เพ็ญ มีทรัพย์สินรวม 54,278,127 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 13 บัญชี 13,374,062 บาท เงินลงทุนในกองทุนเปิด 4,868,565 บาท ที่ดิน 3 แปลง ในเขตยานนาวา กรุงเทพฯ ที่ได้รับโอนจากมารดา รวมมูลค่า 27,475,000 บาท และมีทรัพย์สินอื่น 8,560,500 บาท และแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม 1,162,815 บาท จากเงินเดือน 1,129,380 บาท และดอกเบี้ย 33,435 บาท มีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลต่อปี 400,000 บาท
ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจของทั้งคู่ อาทิ นาฬิกา patek philippe 1 เรือน มูลค่า 200,000 บาท สร้อยคอทองคำ 1 เส้น 75,000 บาท นาฬิกา IWC มูลค่า 17,000 บาท สร้อยมุก 11 เส้น รวมมูลค่า 2,144,000 บาท สร้อยมุก+เพชร 4 เส้นรวม มูลค่า 580,000 บาท กำไลข้อมือทองคำขาว 1 วง มูลค่า 270,000 บาท
ต่างหูเพชร+มุก 4 คู่ รวมมูลค่า 500,000 บาทแหวนเพชร 1 วงมูลค่า 500,000 บาท เข็มกลัดเพชร 2 อันมูลค่า 200,000 บาท เป็นต้น
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ หวนกลับสู่การเมืองในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา หลังจากได้ลาออกจากการเป็น สส. พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี 2562 โดยนายอภิสิทธิ์ แจ้งข้อมูลการทำงานย้อนหลัง 5 ปี ว่า ปี 2561-2568 ดำรงตำแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา บริษัทสหพัฒนพิบูลย์ จำกัด
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ครั้งสุดท้ายของนายอภิสิทธิ์ก่อนหน้านี้ พบว่ามีการยื่นบัญชี ทรัพย์สินในปี 2554 คราวพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ 10 สิงหาคม 2554 โดยตนเองและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 54,355,885 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการยื่นทรัพย์สินในครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์และคู่สมรส มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 76,560,938 บาท