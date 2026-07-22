ก.เกษตรฯ จ่อชง ครม.ขยายโครงการ "นมโรงเรียน" ถึง ม.3

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภาคโคนมควบคู่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น มุ่งระบายผลผลิตส่วนเกินและเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกร ขณะที่ระยะยาว จะยกระดับการใช้ประโยชน์จากน้ำนมดิบ และฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับอุตสาหกรรมโคนมไทย
สำหรับมาตรการเร่งด่วน รัฐบาลได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายช่วงอายุผู้ได้รับสิทธิในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร รวมทั้งพิจารณาใช้แหล่งเงินกู้และกองทุนต่างๆ เข้ามาเสริมสภาพคล่องในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณเกินความต้องการของตลาด
สำหรับนมกล่องค้างสต็อกของ อ.ส.ค. กว่า 1.9 ล้านหีบ ซึ่งใกล้หมดอายุ รัฐบาลและ อ.ส.ค. กำลังเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆ โดยล่าสุดได้หารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งพร้อมสนับสนุนการกระจายนมล็อตดังกล่าว เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้ก่อนหมดอายุ
สำหรับการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว รัฐบาลจะศึกษาต้นแบบจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งประสบความสำเร็จในการต่อยอดน้ำนมดิบสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง อาทิ เวชสำอาง และส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งส่งเสริมฟาร์มโคนมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและกระตุ้นการบริโภคนมในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
นายยศชนัน กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของ อ.ส.ค. ซึ่งมีหนี้สะสมกว่า 4,500 ล้านบาท จำเป็นต้องจัดทำแผนฟื้นฟูองค์กรทั้งระบบ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูองค์กรเข้ามาร่วมวางแนวทางการบริหารใหม่ พร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหลายกระทรวง เพื่อสนับสนุนการแปรรูปน้ำนม การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้น้ำนมในกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ อันจะช่วยสร้างเสถียรภาพให้ภาคโคนมไทยในระยะยาว
ด้านนายวัชระพล ขาวขำ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้มอบนโยบายให้ อ.ส.ค. เร่งดำเนินแผนการตลาดและบริหารสินค้าคงคลังอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อระบายสินค้าก่อนหมดอายุ โดยต้องดำเนินการเชิงรุกก่อนพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ พร้อมทั้งจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อรักษาสภาพคล่องและรองรับการฟื้นฟูกิจการในระยะยาว
นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กรมปศุสัตว์หารือร่วมกับนักวิจัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการยางแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาการนำนมที่หมดอายุไปใช้เพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว์ รวมถึงทดลองใช้รักษาโรคใบร่วงในต้นยางพารา เพื่อลดความสูญเสียจากสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้
นายวัชระพล กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ส.ค. ยังมีศักยภาพในการแข่งขัน หากปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร โดยเฉพาะด้านต้นทุนและการตลาด พร้อมยกตัวอย่างโครงการแฟรนไชส์ Milk Land ซึ่งเคยเป็นช่องทางสร้างรายได้และช่วยระบายน้ำนมดิบได้เป็นอย่างดี จึงควรนำมาศึกษาและต่อยอดเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับองค์กรอีกครั้ง
ส่วนข้อเสนอขยายช่วงอายุผู้ได้รับสิทธิในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมสัปดาห์หน้า