ออสเตรเลียเตรียมทดสอบ AusAlert ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน

คริสตี แม็กเบน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินของออสเตรเลีย เปิดเผยถึงการเตรียมทดสอบ AusAlert ระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์มือถือทั่วประเทศออสเตรเลีย ว่า การทดสอบจะมีขึ้นตามกำหนด ในเวลา 14.00 น. วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคมนี้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ ก่อนจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีนี้
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า AusAlert ใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือที่รองรับโดยตรง โดยมุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทำความคุ้นเคยกับรูปแบบการแจ้งเตือนก่อนเปิดใช้งานจริง
อย่างไรก็ตาม สำนักข่าวเอบีซี (ABC) รายงานว่า รัฐบาลของบางรัฐและดินแดนกังวลว่า AusAlert อาจไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้โทรศัพท์บ้าน ซึ่งยังเป็นช่องทางการสื่อสารที่พบได้มากในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบแจ้งเตือนภัยที่ใช้งานอยู่ในแต่ละรัฐ
แม็กเบน ยืนยันว่า รัฐบาลกลางจะยังคงใช้ระบบ Emergency Alert สำหรับโทรศัพท์บ้านควบคู่กับ AusAlert ในช่วงฤดูสภาพอากาศรุนแรงที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้การแจ้งเตือนครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั้งนี้ ระบบ AusAlert ได้รับการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสอบสวนการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ เมื่อปี 2563 ซึ่งชี้ถึงความจำเป็นที่ออสเตรเลียต้องมีระบบแจ้งเตือนภัยที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ