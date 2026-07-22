"สิริพงศ์" คาดช่วงเย็นวันนี้เพิ่มความถี่เดิน "แอร์พอร์ตลิงก์" ได้

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิค ส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตัน พร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด และบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือ เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเต็มที่
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า คาดว่าช่วงเย็นของวันนี้จะสามารถเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) ในการให้บริการ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการแก้ไขยังไม่แล้วเสร็จ ได้สั่งการให้เตรียมแผนรองรับเพิ่มเติม โดยพร้อมจัดขบวนรถเสริมและประสานหน่วยงานด้านขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอต่อความต้องการ และลดความแออัดของผู้โดยสาร