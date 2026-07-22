ไทย-เกาหลีใต้จับมือยกระดับเชิงยุทธศาสตร์ทุกมิติ - เห็นพ้องปราบอาชญากรรมข้ามชาติ

วันนี้ (22 ก.ค.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับ นายโช ฮย็อน รมว.ต่างประเทศเกาหลีใต้ ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 59 และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยทั้ง 2 ฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ในทุกมิติ และเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงทางออนไลน์ ผ่านความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย การเสริมสร้างศักยภาพ และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ