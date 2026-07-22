ผู้แทนอียูเร่งประนีประนอมกรีซ หวังผ่านมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ชุดที่ 21

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ว่า เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประชุมกันในวันนี้ (22 ก.ค.) เพื่อบรรลุข้อตกลงประนีประนอมกับกรีซ และผ่านร่างมาตรการคว่ำบาตรชุดที่ 21 ต่อรัสเซีย ตามรายงานจากแหล่งข่าวทางการทูต
มาตรการชุดใหม่นี้ มุ่งเป้าไปที่ภาคธนาคารของประเทศ เพื่อบีบระบบการเงินของรัสเซียในช่วงเวลาที่เปราะบาง แต่ในทางกลับกัน กรีซต้องการให้อียูผ่อนปรนข้อจำกัด เกี่ยวกับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซีย โดยโต้แย้งว่า การห้ามนี้จะเป็นเพียงการย้ายส่วนแบ่งการตลาดออกนอกยุโรป และจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัสเซีย
มาตรการชุดใหม่นี้ มุ่งเป้าไปที่ภาคธนาคารของประเทศ เพื่อบีบระบบการเงินของรัสเซียในช่วงเวลาที่เปราะบาง แต่ในทางกลับกัน กรีซต้องการให้อียูผ่อนปรนข้อจำกัด เกี่ยวกับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสเซีย โดยโต้แย้งว่า การห้ามนี้จะเป็นเพียงการย้ายส่วนแบ่งการตลาดออกนอกยุโรป และจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัสเซีย