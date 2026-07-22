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หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย ร่วง 12.12 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 66,032.10 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (22 ก.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,640.85 จุด ลดลง 12.12 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.73 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 66,032.10 ล้านบาท