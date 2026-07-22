นายกฯ ย้ำห้ามพกปืน ใครพกออกนอกบ้านผิดกฎหมาย

วันนี้ (22 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ห้ามประชาชนพกปืน ไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการ นักธุรกิจ หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ ใบอนุญาตพกปืนที่ออกมีอายุพกพาได้ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเรานับตั้งแต่มีนโยบายห้ามพกปืน จนถึงตอนนี้ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ใครพกออกไปผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า ห้ามประชาชนพกปืน ไม่ว่าจะเป็นอดีตข้าราชการ นักธุรกิจ หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ ใบอนุญาตพกปืนที่ออกมีอายุพกพาได้ไม่เกิน 1 ปี ถ้าเรานับตั้งแต่มีนโยบายห้ามพกปืน จนถึงตอนนี้ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ใครพกออกไปผิดกฎหมาย