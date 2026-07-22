บช.ก.เผยปมทุจริตสอบท้องถิ่น เป็นกลุ่มมีอำนาจสั่งแก้คะแนน ก่อนส่งบรรจุรับราชการ

กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น ซึ่งมีการพาดพิงถึงผู้บริหารระดับผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ว่า ภาพรวมของคดี รวมถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดมีความชัดเจนมากขึ้น เหลือเพียงขั้นตอนการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่สำนวน โดยคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อยู่ในอำนาจการไต่สวนของ ป.ป.ช. โดยผู้ถูกกล่าวหาที่ปรากฏชื่อในสำนวน เช่น ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการจาก มศว ได้เข้ามาให้การต่อเจ้าหน้าที่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องออกหมายจับ ส่วนหากการสอบสวนพบว่ามีข้าราชการหรือบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่เทศบาล หรือ อบต. ร่วมกระทำความผิดนอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ปลอมแปลงเอกสารราชการ หรือร่วมกันแก้ไขเอกสารในสถานที่ภายนอก ก็จะอยู่ในอำนาจของกองบังคับการปราบปราม หรือ บก.ป. ที่สามารถขยายผลดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมได้
จากการสอบสวนยังพบว่า พฤติการณ์ทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดสอบที่มีความซับซ้อน แต่เกิดขึ้นภายหลังการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันปรับแก้คะแนนของผู้เข้าสอบบางราย เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ ก่อนส่งรายชื่อไปประกาศรับรองและบรรจุเข้ารับราชการ
จากการสอบสวนยังพบว่า พฤติการณ์ทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นในขั้นตอนการจัดสอบที่มีความซับซ้อน แต่เกิดขึ้นภายหลังการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันปรับแก้คะแนนของผู้เข้าสอบบางราย เพื่อให้ผ่านเกณฑ์ ก่อนส่งรายชื่อไปประกาศรับรองและบรรจุเข้ารับราชการ