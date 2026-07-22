รพ.หาดใหญ่ปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้ป่วยภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนฯ ส่งรักษาต่อวชิระภูเก็ต

ทีม Sky Doctor โรงพยาบาลหาดใหญ่ ภายใต้การนำของ นพ.วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาล ปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้ป่วยภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide Poisoning) ทางอากาศ เพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยผู้ป่วยได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาด้วย ห้องปรับอากาศความดันสูงแบบหลายที่นั่ง (Multiplace Hyperbaric Chamber) ซึ่งเป็นการรักษาเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้
สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองทัพเรือ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนภารกิจ เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับการลำเลียงผู้ป่วยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองทัพเรือ และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนภารกิจ เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ