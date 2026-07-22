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ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 66,750 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:48 น. (ครั้งที่ 11) ปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,750.00 บาท ขายออก 65,950.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 64,430.00 บาท ขายออก 66,750.00 บาท