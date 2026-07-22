"หลวงปู่ชอุ้ม" อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน มรณภาพแล้ว สิริอายุ 97 ปี

พระราชมงคลวชิรสาร (ชอุ้ม กตสาโร) หรือ หลวงพ่อชอุ้ม ที่ปรึกษาเจ้าคณะตําบลตะเคียนเลื่อน เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน จ.นครสวรรค์ ละสังขารอย่างสงบแล้ว ที่โรงพยาบาลศรีสวรรค์ เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. วันนี้ (22 ก.ค.) ด้วยสิริอายุ 97 ปี พรรษา 76
หลวงพ่อชอุ้ม เป็นพระเกจิชื่อดังอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ท่านเป็นศิษย์สายตรงพระครูนิวาตธรรมขันธ์ หรือหลวงพ่อภู่ วัดตะเคียนเลื่อน อดีตพระเกจิดังยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการยอมรับเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัด สุปฏิปันโน เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน มีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตา จนได้รับสมญานามยกย่องให้ท่านเป็น เทพเจ้าต้นน้ำเจ้าพระยา
หลวงพ่อชอุ้ม เป็นพระเกจิชื่อดังอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ท่านเป็นศิษย์สายตรงพระครูนิวาตธรรมขันธ์ หรือหลวงพ่อภู่ วัดตะเคียนเลื่อน อดีตพระเกจิดังยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นอกจากนี้ ท่านยังได้รับการยอมรับเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัด สุปฏิปันโน เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน มีจิตที่เปี่ยมด้วยความเมตตา จนได้รับสมญานามยกย่องให้ท่านเป็น เทพเจ้าต้นน้ำเจ้าพระยา