ผู้นำยูเครนแต่งตั้ง ผบ.ทหารสูงสุดคนใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งใหญ่สุดตั้งแต่ทำสงคราม

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน แต่งตั้ง พล.ต.มิคาอิล ดราปาตี ให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน หลังเกิดการประท้วงบนท้องถนนเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนผู้นำทางทหารของประเทศครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่การทำสงครามกับรัสเซีย
เซเลนสกี ปลด พล.อ.โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี วัย 60 ปี ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน และแต่งตั้ง พล.ต.ดราปาตี วัย 43 ปี ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งเขาเป็นผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์และเป็นที่เคารพ รวมถึงเป็นผู้นำกองกำลังภาคพื้นดินของประเทศ ระหว่างปี 2567-2568 และได้รับการขนานนามว่าเป็น นายพลรุ่นใหม่
เซเลนสกี ปลด พล.อ.โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี วัย 60 ปี ออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน และแต่งตั้ง พล.ต.ดราปาตี วัย 43 ปี ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทน ซึ่งเขาเป็นผู้บัญชาการที่มีประสบการณ์และเป็นที่เคารพ รวมถึงเป็นผู้นำกองกำลังภาคพื้นดินของประเทศ ระหว่างปี 2567-2568 และได้รับการขนานนามว่าเป็น นายพลรุ่นใหม่