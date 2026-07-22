สถ.แจงตรวจสอบคะแนน-เรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ คืนความเป็นธรรมผู้สอบผ่านจริง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ออกเอกสารชี้แจงกรณีการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่ด้วยความโปร่งใส เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริง โดยมีใจความว่า
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม2569 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2568 ใหม่ ให้สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงและกฎหมาย โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.แก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนน : จากการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียด พบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางรายไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ลำดับบัญบัญชีคลาดเคลื่อน กสถ. จึงจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้อง
2.ยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนชั้นต่ำ (ภาค ก และ ภาค ข) ตามข้อ 18 ของมาตรฐานทั่วไป ย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาตั้งแต่ต้น การให้พ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จึงเป็นการทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
3.คุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริต : สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไป จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหมตามคะแนนที่แท้จริง และได้รับการคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริต และกสถ. มีความมุ่งมั่นในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคน โดยยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้อง เพื่อให้การบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2569 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม2569 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2568 ใหม่ ให้สอดคล้อง กับข้อเท็จจริงและกฎหมาย โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.แก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนน : จากการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียด พบว่าคะแนนผู้เข้าสอบบางรายไม่ตรงกับความเป็นจริง ทำให้ลำดับบัญบัญชีคลาดเคลื่อน กสถ. จึงจำเป็นต้องยกเลิกประกาศเดิมและจัดเรียงลำดับคะแนนใหม่ให้ถูกต้อง
2.ยึดมั่นตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนชั้นต่ำ (ภาค ก และ ภาค ข) ตามข้อ 18 ของมาตรฐานทั่วไป ย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาตั้งแต่ต้น การให้พ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จึงเป็นการทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง
3.คุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริต : สำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไป จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหมตามคะแนนที่แท้จริง และได้รับการคุ้มครองสิทธิให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับที่แท้จริงโดยไม่ต้องสอบใหม่
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงของผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ถูกต้อง และเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริต และกสถ. มีความมุ่งมั่นในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมและคุ้มครองสิทธิของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตทุกคน โดยยึดถือหลักสำคัญว่าผู้ที่สมควรได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทั่วไปและมีผลคะแนนตามลำดับที่ตรวจสอบได้ว่าถูกต้อง เพื่อให้การบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป