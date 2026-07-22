รมว.กต.ยันสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังยึดผลหารือของผู้นำ ต้องเจรจาใต้ MOU 2544

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยขณะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยืนยันว่า ไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศ ในระหว่างการประชุม ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคี และ จะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน แล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์
สำหรับเรื่องเขตแดนทางทะเล ไทยย้ำมาตลอดว่าต้องการมีการเจรจา ภายใต้ MOU 2544 แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้น เจตนาของฝ่ายไทยคือต้องการให้มีการเจรจา ภายใต้กติกาที่ทั้งสองฝ่ายเคารพร่วมกัน เพราะตอนที่ทำ MOU 2544 กัมพูชา ยังไม่เป็นเข้าเป็นภาคี ในอนุสัญญา อันครอส และในเมื่อตอนนี้ กัมพูชา เข้ามาเป็นภาคีแล้ว เราต่างเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วทำไมไม่ลองเจรจากัน
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า หากมีการเจรจาเขตแดนทางทะเล อาจมีการเจรจาทางบกและชายแดน ในระดับหนึ่งได้ แต่เมื่อไทยเสนอไปแล้ว กัมพูชาไม่ตอบสนอง ต้องการไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับ ทั้งที่ยังมีประนอมแบบสมัครใจอยู่ด้วย จึงถือว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ตัดสินใจไม่เลือกเส้นทางนี้ คือการปิดประตูการเจรจา เรื่องเขตแดนทางบก
สำหรับเรื่องเขตแดนทางทะเล ไทยย้ำมาตลอดว่าต้องการมีการเจรจา ภายใต้ MOU 2544 แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้น เจตนาของฝ่ายไทยคือต้องการให้มีการเจรจา ภายใต้กติกาที่ทั้งสองฝ่ายเคารพร่วมกัน เพราะตอนที่ทำ MOU 2544 กัมพูชา ยังไม่เป็นเข้าเป็นภาคี ในอนุสัญญา อันครอส และในเมื่อตอนนี้ กัมพูชา เข้ามาเป็นภาคีแล้ว เราต่างเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศ แล้วทำไมไม่ลองเจรจากัน
นอกจากนี้ ยังย้ำว่า หากมีการเจรจาเขตแดนทางทะเล อาจมีการเจรจาทางบกและชายแดน ในระดับหนึ่งได้ แต่เมื่อไทยเสนอไปแล้ว กัมพูชาไม่ตอบสนอง ต้องการไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับ ทั้งที่ยังมีประนอมแบบสมัครใจอยู่ด้วย จึงถือว่า ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ตัดสินใจไม่เลือกเส้นทางนี้ คือการปิดประตูการเจรจา เรื่องเขตแดนทางบก