สหรัฐฯ ประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ายาสามัญอีก 2 ปี ก่อนเริ่มเก็บ 100% ปี 2571

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศว่า สหรัฐฯ จะยังคงยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับยาสามัญ ต่อไปอีก 2 ปี ก่อนเริ่มเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี 2571 เป็นต้นไป พร้อมระบุว่า อัตราภาษีดังกล่าว จะเพิ่มขึ้นเป็น 200 เปอร์เซ็นต์ ในระยะต่อไป
สำหรับมาตรการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อดึงฐานการผลิตยาสามัญกลับมายังสหรัฐฯ โดยบริษัทที่ไม่ตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเผชิญกับบทลงโทษจากมาตรการภาษีดังกล่าว
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังประกาศยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทที่ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยาในสหรัฐฯ พร้อมระบุว่า บริษัทยาสามารถได้รับการยกเว้นภาษีได้เช่นกัน หากยอมรับนโยบาย ประเทศที่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษที่สุด (Most Favored Nation) ซึ่งกำหนดให้บริษัทยาเรียกเก็บราคาจากผู้ซื้อในสหรัฐฯ ในระดับเดียวกับราคาที่เรียกเก็บจากประเทศอื่น
สำหรับมาตรการดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อดึงฐานการผลิตยาสามัญกลับมายังสหรัฐฯ โดยบริษัทที่ไม่ตัดสินใจลงทุนสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเผชิญกับบทลงโทษจากมาตรการภาษีดังกล่าว
นอกจากนี้ ทรัมป์ยังประกาศยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทที่ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตยาในสหรัฐฯ พร้อมระบุว่า บริษัทยาสามารถได้รับการยกเว้นภาษีได้เช่นกัน หากยอมรับนโยบาย ประเทศที่ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษที่สุด (Most Favored Nation) ซึ่งกำหนดให้บริษัทยาเรียกเก็บราคาจากผู้ซื้อในสหรัฐฯ ในระดับเดียวกับราคาที่เรียกเก็บจากประเทศอื่น